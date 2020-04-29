Клубы РПЛ попросят перевести трансляцию матчей на федеральные каналы

Клубы РПЛ хотят, чтобы оставшиеся матчи чемпионата России были показаны по федеральным каналам.
Фото: Getty Images
Об этом сообщает журналист Сергей Егоров.

По версии источника, клубы боятся потери интереса к лиге, если сезон будет доигран без зрителей. Поэтому они хотят, чтобы оставшиеся матчи были показаны на федеральных каналах ("Матч ТВ", "Первый", НТВ). Сейчас трансляция большинства матчей РПЛ проходит на платном телеканале "Матч Премьер".

Чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса.


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Теги: РПЛ Коронавирус Егоров
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