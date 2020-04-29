Евсеев: Семин раскрыл во мне личность. Вспоминаю его с теплотой

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в своём Instagram-аккаунте поделился мнением о Юрии Семине, нынешнем наставнике московского "Локомотива".
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Буква П моего алфавита. Давайте про Палыча! @seminup Первая встреча была у нас в конце 1999-го. Он позвонил и предложил встретиться у метро Сокольники. Сидели в его машине, Семин сказал, что хочет видеть меня в @fclokomotiv, у меня заканчивался контракт со «Спартаком», никто в клубе ничего о продлении не говорил. Обсудили все вопросы: игровые, финансовые и я дал согласие. Работа с Палычем шла волнами. Были и положительные моменты, и отрицательные. Радость была и были ссоры. Но с первого же сбора я стал выходить в основе и в 2000-м пропустил только 2 матча, из-за перебора карточек. Как человек Юрий Палыч мне импонировал. Он всегда говорил игрокам в глаза что думал, поэтому вопросов к нему возникало мало. Всегда был бескомпромиссен, остался таким и сейчас. В 2001-и он вызвал меня к себе и сказал, что недоволен моей игрой в последнем матче. А я ответил, что этот матч как раз отыграл хорошо, а вот предыдущий, после которого вы ничего мне не сказали, плохо. Палыч услышал меня, поняв, что у меня есть своё мнение и я не боюсь его отстаивать. Думаю, ему это понравилось. Семин выращивал лидеров, раскрепощал игроков. Очень точно чувствовал, на кого можно надавить ради результата, на кого нет. На Сенникова, например, можно было орать, Дима стрессоустойчивый. А с Измайловым лучше было не разговаривать вообще. Этот человек для всех был загадкой, никто не знал, как он может отреагировать. Обычно в перерыве матчей, если игра шла не так как надо, Палыч задевал меня, Овчинникова, Лоськова. Он понимал, что мы не обидимся, а разозлимся и это даст свои плоды. Семин нам доверял, но на поле всегда требовал многого. Говорил открыто: если кто перестанет соответствовать уровню команды, на его месте будет играть другой. Палыча я люблю, благодарен ему за то, что раскрыл во мне личность. Но случались и конфликты. В 2002-м всю неделю до матча с «Ротором» он говорил,что я в составе, но на установке моя фамилия не прозвучала. Когда Игнашевич получил травму, я вышел вместо него, забил гол и пробегая мимо скамейки, крикнул неприличное слово: Семин сосать! История известная - Палыч расхохотался и потом приводил ее в пример команде. Продолжение ????????????

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Вадим Евсеев возглавляет "Уфу" с марта 2019 года. В нынешнем сезоне башкирская команда под руководством специалиста идёт на девятом месте турнирной таблицы РПЛ с 27 очками.

Вадим Евсеев играл под руководством Юрия Семина в московском "Локомотиве".

"Локо" после 22-х туров идёт на второй строчке в таблице РПЛ. Команда Юрия Семина набрала 41 очко и на 9 баллов отстает от лидирующего "Зенита".


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Теги: Семин Локомотив Евсеев Уфа
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