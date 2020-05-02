Селезнев: как можно Ярика было отпустить из "Шахтера"?

Нападающий "Бурсаспора" Евгений Селезнев рассказал, что самым плохим тренером в "Шахтере" для него был Фонсека.
Фото: "Зенит"
Напомним, что Паулу Фонсека возглавлял донецкий клуб с 2016 года по 2019-й.

- Фонсека самый плохой тренер из тех, что были в "Шахтере"? Для меня – да. Тренирует он "Рому" – и что? Что он выиграл с командой? На каком месте идет? Не говорю, хороший он или плохой. Я говорю лично за себя. Это были бытовые моменты, все вместе. Он выбрал такой путь.

Я ушел, Срна и Ракицкий. После этого как такового стержня нет. Как можно Ярика было отпустить? Я уверен, он бы закончил в "Шахтере", - приводит слова игрока Tribuna.com.

Отметим, что Ярослав Ракицкий перешел в питерский "Зенит". В текущем сезоне он провел 21 матч в рамках РПЛ.


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Теги: Зенит Ракицкий Шахтер Селезнев
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