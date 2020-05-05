- Я как-то попал на его эфир, начали переписываться, и вот я уже месяц занимаюсь с ним и его тренером. Зовут тренера Лукас, у него студия в Грюнвальде, в Германии, они сотрудничают со многими футболистами в "Баварии". Работаем вечером, по полчаса.
Мы сдружились с Давидом, он очень общительный. Всегда дружелюбно настроен, никогда не проигнорирует, старается ответить. Мы на отдыхе встретились в Эмиратах, в одной гостинице жили, - цитирует Тимощука Спорт день за днём.
41-летний Тимощук в годы карьеры выступал за "Волынь", "Шахтер", "Зенит", "Баварию" и "Кайрат". На сегодня он является помощником Сергея Семака в "Зените".
33-летний Давид Луис - защитник лондонского "Арсенала". Также игрок выступал за "Челси", "ПСЖ", "Бенфику".
"Зенит" после 22-х туров занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Питерцы опережают идущими вторыми "Локомотив" и "Краснодар" на девять баллов.
Напомним, чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса. В стране более 155 тысяч зараженных.
Тимощук рассказал, что тренируется онлайн с Давидом Луисом
Ассистент главного тренера петербургского "Зенита" Анатолий Тимощук рассказал об онлайн-тренировках, которые он проводит вместе с защитником лондонского "Арсенала" Давидом Луисом.
Фото: Sportbox
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!