"Много таких. Из "Спартака" могу назвать левшу Дмитрия Комбарова, он выступал за сборную России. И практически всех из "Арсенала" и "ПСЖ", — приводит слова Эмери Эмери AS.
Эмери возглавил "Спартак" в июне 2012 год. В ноябре специалист покинул московский клуб.
Комбаров выступал за "Спартак" с 2010 по 2019 год. Прошлым летом футболист перешел в "Крылья Советов".
Эмери заявил, что Дмитрий Комбаров мог бы заиграть в Испании
Бывший главный тренер "Спартака" Унаи Эмери рассказал, кто из игроков иностранных клубов, которых он когда-либо тренировал, мог бы заиграть в Испании.
Фото: Getty Images
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