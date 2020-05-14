"Как главный тренер сборной России я самым непосредственным образом заинтересован в том, чтобы футболисты как можно быстрее приступили к тренировкам и начали получать игровую практику. В этом плане сборная зависима от клубов, потому что основную подготовку игроки получают в своих командах. На сегодняшний день мы видим, что в ряде европейских стран определены даты возобновления футбольного сезона. Уже в ближайшие выходные пройдут матчи в Бундеслиге, где я в свое время провел несколько сезонов и хорошо знаю, с какой скрупулезностью там подходят к организации матчей.
Если есть какие-либо шансы доиграть сезон в РПЛ, то, на мой взгляд, это нужно сделать, тогда мы избежим кривотолков, связанных со спортивным принципом", - приводит слова Черчесова ТАСС.
Чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. По словам президента РПЛ Сергея Прядкина, чемпионат может возобновиться 21 июня.
На сегодняшний день в России известно о 252 тысяч случаев заражения коронавирусом.
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Черчесов: если есть какие-либо шансы доиграть сезон в РПЛ, то это нужно сделать
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал свое мнение о возможном возобновлении чемпионата России.
Фото: © REUTERS
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