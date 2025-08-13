Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
2 - 1 2 1
АхматЗавершен
Сочи
18:30
Крылья СоветовНе начат
Локомотив
18:30
БалтикаНе начат
Динамо
20:45
КраснодарНе начат

Суперкубок УЕФА

Новости
ПСЖ
22:00
ТоттенхэмНе начат

Игрок "Спартака" - о поражении от "Динамо" Махачкала: они сами не играют и другим не дают

Защитник "Спартака" Егор Гузиев поделился эмоциями после поражения от "Динамо" Махачкала в Кубке России.
Фото: ФК "Спартак"
- Очень хотелось победить в дебютном матче, но проиграли, к сожалению. Не сказал бы, чтобы мы были как?то зажаты. Просто команда играла неприятно против нас. Можно сказать, они сами не играют и другим не дают, - сказал Гузиев "Матч ТВ".

Напомним, вчера, 12 августа, "Динамо" Махачкала обыграло московский "Спартак" в матче второго тура группового этапа Кубка России (1:1, 4:3 — в серии пенальти). Таким образом, махачкалинцы занимают первое место в группе C Кубка России, набрав пять очков в двух матчах, а красно-белые располагаются на строчку ниже, имея в своем активе 4 балла.

