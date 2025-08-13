Игрок "Спартака" - о поражении от "Динамо" Махачкала: они сами не играют и другим не дают

- Очень хотелось победить в дебютном матче, но проиграли, к сожалению. Не сказал бы, чтобы мы были как?то зажаты. Просто команда играла неприятно против нас. Можно сказать, они сами не играют и другим не дают, - сказал Гузиев "Матч ТВ".
Напомним, вчера, 12 августа, "Динамо" Махачкала обыграло московский "Спартак" в матче второго тура группового этапа Кубка России (1:1, 4:3 — в серии пенальти). Таким образом, махачкалинцы занимают первое место в группе C Кубка России, набрав пять очков в двух матчах, а красно-белые располагаются на строчку ниже, имея в своем активе 4 балла.