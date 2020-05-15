Об этом в своем телеграм-канале сообщает журналист Василий Конов.
"Сочи" решил вопрос аренды с "Зенитом" и Александром Кокориным, нападающий останется в команде до фактического окончания сезона", - говорится в сообщении.
Сегодня стало известно, что чемпионат России, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.
Кокорин провел за "Сочи" 4 матча и забил три гола. Команда в турнирной таблице занимает 12-е место.
Кокорин останется в "Сочи" до завершения сезона РПЛ
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин, права на которого принадлежат "Зениту", текущий сезон доиграет в сочинской команде.
Фото: RT - news
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