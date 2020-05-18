— Безусловно, это кубковое дерби. Игра получилась сложная, эмоции зашкаливали, причем, как положительные, так и отрицательные. В итоге все для нас сложилось хорошо, мы выбили из турнира принципиального соперника. Пожалуй, пока это самый крутой матч для меня.
Какой матч был самым неудачным? По большому счету, все начало сезона было неудачным как для меня, так и для команды. Но самый плохой матч был, наверное, с "Динамо" (0:0). Меня удалили. Я не сумел помочь команде и очень расстроился, — рассказал Понсе в интервью Sport24.
В матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (3:2 д.в.) Понсе забил гол, а в дополнительное время был удалён за вторую желтую карточку. В матче с "Динамо" в первом круге РПЛ Понсе получил прямую красную карточку за неумышленный удар ногой во вратаря "Динамо" Антона Шунина.
23-летний Понсе перешёл в "Спартак" из "Ромы" летом прошлого года за 3 млн евро.
В нынешнем сезоне аргентинец провёл 19 матчей в чемпионате России и забил четыре гола.
Понсе назвал самый лучший и худший свой матч в сезоне. В обоих он получил по красной карточке
Нападающий "Спартака" Эсекиель Понсе рассказал, какой матч стал самым лучшим для него в этом сезоне, а какой — худший.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!