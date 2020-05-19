Ранее СМИ сообщали, что тест показал наличие коронавируса у трех игроков команды - вратаря Дэвид Сангаре, защитника Роман Евгеньев и форварда Сильвестр Игбун. Впоследствии агент форварда заявил об ошибочности опубликованной журналистами информации.
- ФК "Динамо-Москва" информирует о том, что по итогам тестирования игроков, тренеров и обслуживающего персонала команды на COVID 19 отклонения от нормы обнаружены у пяти человек. Коронавирус в активной фазе выявлен у Романа Евгеньева, он будет полностью выполнять предписания Роспотребнадзора, предусмотренные для таких ситуаций.
У двух представителей клуба - пограничные значения показателей теста, в этих случаях для окончательных выводов необходимо изучить динамику с помощью повторных анализов.
Ещё у двух человек выявлено наличие в организме антител. Это свидетельствует о том, что они переболели COVID 19 в прошлом, на данный момент имеют устойчивый иммунитет и не являются переносчиками вируса.
Тем не менее, все четверо сейчас соблюдают режим самоизоляции до получения результатов дополнительных тестов, которые запланированы на самое ближайшее время, - говорится в официальном заявлении клуба.
Отмечается, что тренер вратарей клуба Дмитрий Изотов, у которого коронавирус был выявлен ранее, находится на самоизоляции.
На карантине остаётся Заурбек Плиев, который контактировал со своим братом Константином. У защитника, выступающего на правах аренды за "Рубин", было подтверждено заболевание.
Официальное заявление "Динамо": по итогам тестирования на COVID 19 отклонения от нормы обнаружены у пяти человек
Бело-голубые подтвердили информацию о том, что среди игроков есть заражённые коронавирусом.
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