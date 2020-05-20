Как сообщает Metaratings.ru, стороны уже договорились о новом соглашении, которое будет рассчитано до лета 2021 года.
Кирилл Набабкин начал профессиональную карьеру в клубе "Москва". В 2010 году футболист перешел в стан ЦСКА. Набабкин вместе с армейцами стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и двукратным обладателем Суперкубка страны.
В нынешнем сезон он принял участие в девяти матчах, но не отметился результативными действиями.
ЦСКА намерен продлить контракт с Набабкиным до 2021 года
ЦСКА планирует подписать новый контракт с защитником Кириллом Набабкиным.
Фото: РИА Новости
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