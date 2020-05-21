- Смолов сам по себе несовременный футболист! Выключается из игры. Может быть, его Испания заставит вернуться на былой уровень? Дело не в Семине, а в самом форварде. Надо двигаться, бороться. Почему Федор перестал попадать в сборную? Это же не Семин виноват. Черчесов сам себе не враг. Смолов перестал прогрессировать.
Он не так играет, как этого требует футбол в наши дни. Посмотрите на Левандовского в "Баварии", который весь матч терзает оборону соперников. Я желаю Смолову удачи, здоровья и, прежде всего, прибавить, - цитирует Орлова СЭ.
Российский нападающий вернулся в расположение испанской команды 5 мая.
Фёдор Смолов стал игроком "Сельты" в зимнее трансферное окно, перейдя из московского "Локомотива" на правах аренды до лета. По окончании соглашения испанский клуб сможет выкупить трансфер футболиста. За клуб из Виго Смолов сыграл 6 матчей и забил один гол.
"Сельта" после 27-ми туров набрала 26 очков и располагается на 17-м месте в Примере. Чемпионат Испании прерван из-за пандемии коронавируса. В СМИ появилась информация, что сезон возобновится 12 июня.
Орлов: Смолов сам по себе несовременный футболист! Выключается из игры
Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение об игре нападающего "Сельты" Федора Смолова.
Фото: СЭ
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