Чемпионат России вернется со зрителями – трибуны могут заполняться на 10%
- Это первый шаг. Но у нас 15 тысяч абонементов, получается дискриминационный момент (для болельщиков). Мы будем думать, - цитируют Федуна РИА Новости.
Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. 15 мая на исполкоме РФС было принято решение возобновить РПЛ 21 июня. При этом отмечалось, что матчи будут проходить при пустых трибунах.
В турнирной таблице Премьер-лиги лидирует "Зенит", набравший 50 очков. В тройку также входят "Локомотив" (41) и "Краснодар" (41).
"Спартак" после 22-х игр занимает 8-е место в таблице РПЛ, имея в активе 28 очков. Матч следующего тура команда проведет на выезде с тульским "Арсеналом".
Федун - о возвращении болельщиков: у нас 15 тысяч абонементов. Будем думать
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал новость о том, что Роспотребнадзор согласовал с РПЛ возможность проведения матчей с болельщиками на трибунах.
Фото: Sportbox
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