"Он мог играть еще, это его решение, просто, может быть, у него есть другие нефутбольные причины, по которым он хочет вернуться в Санкт-Петербург. Мы не знаем. Но раз решил закончить — мы должны принять это решение", - сказал Аршавин в эфире телеканала "Матч ТВ",
Сегодня, 28 мая Анюков объявил о завершении карьеры футболиста. с 2005 по 2019 года он выступал за "Зенит", после чего заключит контракт с "Крыльями Советов". В нынешнем сезоне Анюков провел 18 матчей, но голов не забил.
Аршавин: раз Анюков решил закончить, мы должны принять это решение
Бывший футболист "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал решение защитника Александра Анюкова завершить карьеру.
Фото: © РИА Новости
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