- Жаль покидать клуб на такой ноте, но я благодарен тому времени и тем моментам, что со мной произошли в Самаре. Яркие победы, поучительные поражения, незабываемая атмосфера на стадионах, рождение детей, рекорд, - цитирует голкипера официальный сайт.
Евгений Конюхов выступал за "Крылья Советов" с 2014 года. Он провел за самарский клуб 98 матчей во всех турнирах. Ему принадлежит самая протяженная "сухая" серия в ФНЛ - 1448 минут.
"Крылья Советов" занимают в турнирной таблице РПЛ 15-е место, набрав в 22-х турах 22 очка.
Ранее команду покинул Мияйлович. Вчера самарский клуб сообщил, что защитник Александр Анюков завершил карьеру футболиста.
Конюхов покидает "Крылья Советов"
Соглашение между самарским клубом и вратарем Евгением Конюховым не будет продлено.
Фото: сайт "Крыльев Советов"
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