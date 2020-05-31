Напомним, что в мае было объявлено о том, что 1 июня "Локо" возглавит Марко Николич. Юрий Сёмин таким образом покинет московский клуб.
Одной из причин такого решения председатель совета директоров Анатолий Мещеряков назвал смену курса в сторону экономии.
- Ясно, что с Николичем договорились раньше, чем об этом было объявлено. Но в тот момент не предполагали, что чемпионат России продолжится, — поэтому контракт с ним и заключили с 1 июня.
Цифры называть не могу, но сумма моего завершившегося контракта меньше, чем станут в совокупности зарабатывать серб и два его помощника. Однозначно, - приводит слова Сёмина "СЭ".
Отметим, что после 22-х туров РПЛ "Локо" занимает второе место в чемпионате России.
РПЛ возобновится 21 июня.
Сёмин: сумма моего контракта меньше, чем станут в совокупности зарабатывать Николич и два его помощника
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал информацию о том, что с ним не продлили контракт по причины высоких требований по зарплате.
Фото: Rusfootball.info
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