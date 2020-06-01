Бывший начальник ЦСКА будет работать в "Велесе" Бывший начальник ЦСКА Сергей Якунчиков будет работать на аналогичном посту в клубе "Велес". Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.Якунчиков работал в ЦСКА с 2004 по 2020 год. View this post on Instagram Сергей Якунчиков - начальник команды «Велес» ? Ранее Сергей Павлович с 2004 года работал в московском ЦСКА в должности начальника команды. Добро пожаловать, Сергей Павлович! A post shared by ФК "Велес" (@fcveles) on Jun 1, 2020 at 7:42am PDT "Велес" в прошлом сезоне выиграл группа "Запад" ПФЛ и в следующем сезоне должен выступать в первенстве ФНЛ. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 12:22 Опубликовал: Дмитрий Кондратьев Теги: ЦСКА Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5