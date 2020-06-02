Чемпионат России возобновится 19 июня

Первые матчи чемпионата России после возобновления сезона пройдут 19 июня.

Фото: Матч ТВ

Об этом сегодня сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.



Ранее сообщалось, что РПЛ возобновится 21 июня.



Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Известно, что зрители смогут посетить матчи своих команд. Однако стадионы должны быть заполнены не более чем на 10% от общей вместимости.



По состоянию на 2 июня в России зарегистрировано 423 тысячи заразившихся коронавирусной инфекцией. Более 186 тысяч вылечились от болезни.