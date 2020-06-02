Заголовок материала звучит так: "Главный алкоголик современного футбола. Пил 60 дней подряд, скитался, а затем стал капитаном".
- Экс-капитан сборной России и один из лучших российских полузащитников Роман Широков мог сделать еще более успешную карьеру, если бы не испытывал проблем с алкоголем. Определенно, он был одним из главных пьяниц среди футболистов. Он пристрастился к алкоголю в 21 год, в период, когда надо было работать в полную силу, однако он чаще проводил время в баре, чем на поле, - написали хорватские журналисты.
Затем в статье приводятся слова самого Романа, в которых полузащитник признается, что часто употреблял водку и виски. Также Широков упоминает об аренде в "Торпедо-ЗИЛ" из ЦСКА. Этот факт расстроил его больше всего.
- Моя жизнь изменилась после женитьбы, я справился со своим пороком, - цитируют Sportske Novosti экс-футболиста.
Роман Широков за годы карьеры выступал за ЦСКА, "Зенит", "Спартак", "Краснодар" и "Рубин".
В составе сборной России выступал с 2008 по 2016 годы и выиграл бронзовые медали Евро-2008. В общей сложности за национальную команду Широков провел 56 матчей и забил 13 голов.
О завершении профессиональной карьеры Роман объявил в 2016 году. После этого Широков поработал спортивным директором в "Химках" (2018) и московском "Динамо" (2018-2019).
"Широков - главный алкоголик современного футбола". Хорватское издание выпустило статью о полузащитнике
Хорватское издание Sportske Novosti опубликовало статью об экс-игроке сборной России Романе Широкове.
Фото: Sportbox
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