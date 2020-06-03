- Мы не говорили ничего Романцеву. Просто смотрели и молчали все с опущенными глазами. Иногда поднимали, чтобы на него посмотреть. Романцев был, можно сказать, диктатором. Мы все как на работу ходили.
Может, потому и был результат. Обнимашек, целовашек и панибратских отношений не было. Наверное, поэтому и выигрывали в 90-е, - цитирует Тихонова Sport24.
Андрей Тихонов играл у Олега Романцева с 1992 по 1995. Затем специалист на 2 года покидал "красно-белых" и тренировал сборную России. После возвращения в "Спартак" тренер и игрок пробыли вместе в клубе с 1997 по 2000. Андрей Тихонов затем перешел в самарские "Крылья".
Также Тихонов выступал за "Химки", казахстанский "Локомотив" и израильский "Маккаби".
Тихонов: Романцев был диктатором. Обнимашек, целовашек и панибратских отношений не было
Экс-полузащитник "Спартака" Андрей Тихонов поделился воспоминаниями об игре под руководством главного тренера Олега Романцева.
Фото: Чемпионат
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