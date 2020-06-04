- Обижен ли Малафеев на "Зенит"? Нет, он не обижен. На его место в спортивный департамент взяли уже Аршавина. Он будет заниматься поиском игроков. Нет, он не подсидел Малафеева. О его уходе все мы знали уже в ноябре, - приводит слова комментатора Советский спорт.
Вячеслав Малафеев работал в "Зените" заместителем спортивного директора. Он покинул занимаемую должность по истечении контракта 31 мая.
Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин будет заниматься резервной командой петербургского клуба. Также 39-летний специалист продолжит участвовать в работе трансферного комитета.
Орлов: об уходе Малафеева мы знали уже в ноябре. Аршавин не подсидел его
Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал уход Вячеслава Малафеева из "Зенита".
Фото: СЭ
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