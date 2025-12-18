Черчесов – о достижении Сафонова: отбить четыре подряд — большая редкость

"К сожалению, не видел игру, поэтому сложно сказать что-то конкретное. Но так проявить себя в серии пенальти, отбить четыре подряд — это большая редкость. Это о многом говорит. Мои поздравления Матвею", — приводит слова Черчесова "Чемпионат".
"ПСЖ" одержал победу над "Фламенго" в финальном матче Межконтинентального кубка ФИФА. В основе время встреча завершилась ничьей со счетом 1:1, однако по серии пенальти парижане оказались сильнее (2:1). Матвей Сафонов провел на поле всю встречу, отразив четыре пенальти в послематчевой серии.
Тем самым 26-летний россиянин стал обладателем уникального достижения, впервые в истории отбив 4 пенальти подряд в серии на турнире ФИФА. Сафонов завоевал уже шестой трофей в составе французского клуба. Он пополнил состав "ПСЖ" летом 2024 года. За это время вместе с командой голкипер выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
