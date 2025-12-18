Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Шэмрок Роверс
23:00
Хамрун СпартансНе начат
Слован
23:00
ХеккенНе начат
Спарта
23:00
АбердинНе начат
Майнц
23:00
СамсунспорНе начат
Легия
23:00
ЛинкольнНе начат
Страсбург
23:00
БрейдабликНе начат
Омония
23:00
РакувНе начат
Динамо Киев
23:00
НоаНе начат
Лозанна
23:00
ФиорентинаНе начат
Райо Вальекано
23:00
ДритаНе начат
АЕК Ларнака
23:00
ШкендияНе начат
Целе
23:00
ШелбурнНе начат
Кристал Пэлас
23:00
КуПСНе начат
Шахтер
23:00
РиекаНе начат
Сигма
23:00
ЛехНе начат
АЕК Афины
23:00
Университатя КрайоваНе начат
АЗ Алкмар
23:00
ЯгеллонияНе начат
Зриньски
23:00
РапидНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
МиланНе начат

Черчесов – о достижении Сафонова: отбить четыре подряд — большая редкость

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов высказался о четырех сейфах российского вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова в финальном матче Межконтинентального кубка с "Фламенго".
Фото: РФС
"К сожалению, не видел игру, поэтому сложно сказать что-то конкретное. Но так проявить себя в серии пенальти, отбить четыре подряд — это большая редкость. Это о многом говорит. Мои поздравления Матвею", — приводит слова Черчесова "Чемпионат".

"ПСЖ" одержал победу над "Фламенго" в финальном матче Межконтинентального кубка ФИФА. В основе время встреча завершилась ничьей со счетом 1:1, однако по серии пенальти парижане оказались сильнее (2:1). Матвей Сафонов провел на поле всю встречу, отразив четыре пенальти в послематчевой серии.

Тем самым 26-летний россиянин стал обладателем уникального достижения, впервые в истории отбив 4 пенальти подряд в серии на турнире ФИФА. Сафонов завоевал уже шестой трофей в составе французского клуба. Он пополнил состав "ПСЖ" летом 2024 года. За это время вместе с командой голкипер выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

