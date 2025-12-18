Нападающий "Акрона": 37 лет — это уже пенсия. Поэтому Дзюба удивляет

"В России очень редкое явление, когда футболист после 33-34 лет показывает высокий уровень и в целом играет до такого возраста. Относительно российского футбола 37 лет — это уже пенсия. Поэтому Артём удивляет, но хочется, чтобы было как можно больше таких футболистов", — приводит слова Пестрякова "Чемпионат".
Артему Дзюба 37 лет. Он начал играть за тольяттинский "Акрон" в сентябре 2024 года. В текущем сезоне нападающий принял участие в 16-ти встречах РПЛ, в которых записал на свой счет пять голов и четыре результативные передачи.
"Акрон" на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. После 18-ти прошедших туров команда Заурбека Тедеева набрала 21 очко. Следующая встреча "Акрона" состоится 28 февраля. В этот день тольяттинцы на выезде сыграют с "Оренбургом" в матче 19-го тура РПЛ.
