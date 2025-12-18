Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Шэмрок Роверс
23:00
Хамрун СпартансНе начат
Слован
23:00
ХеккенНе начат
Спарта
23:00
АбердинНе начат
Майнц
23:00
СамсунспорНе начат
Легия
23:00
ЛинкольнНе начат
Страсбург
23:00
БрейдабликНе начат
Омония
23:00
РакувНе начат
Динамо Киев
23:00
НоаНе начат
Лозанна
23:00
ФиорентинаНе начат
Райо Вальекано
23:00
ДритаНе начат
АЕК Ларнака
23:00
ШкендияНе начат
Целе
23:00
ШелбурнНе начат
Кристал Пэлас
23:00
КуПСНе начат
Шахтер
23:00
РиекаНе начат
Сигма
23:00
ЛехНе начат
АЕК Афины
23:00
Университатя КрайоваНе начат
АЗ Алкмар
23:00
ЯгеллонияНе начат
Зриньски
23:00
РапидНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
МиланНе начат

Нападающий "Акрона": 37 лет — это уже пенсия. Поэтому Дзюба удивляет

Нападающий "Акрона" Дмитрий Пестряков рассказал, чем его удивляет одноклубник Артем Дзюба.
Фото: ФК "Акрон"
"В России очень редкое явление, когда футболист после 33-34 лет показывает высокий уровень и в целом играет до такого возраста. Относительно российского футбола 37 лет — это уже пенсия. Поэтому Артём удивляет, но хочется, чтобы было как можно больше таких футболистов", — приводит слова Пестрякова "Чемпионат".

Артему Дзюба 37 лет. Он начал играть за тольяттинский "Акрон" в сентябре 2024 года. В текущем сезоне нападающий принял участие в 16-ти встречах РПЛ, в которых записал на свой счет пять голов и четыре результативные передачи.

"Акрон" на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. После 18-ти прошедших туров команда Заурбека Тедеева набрала 21 очко. Следующая встреча "Акрона" состоится 28 февраля. В этот день тольяттинцы на выезде сыграют с "Оренбургом" в матче 19-го тура РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится