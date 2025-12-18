Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Шэмрок Роверс
23:00
Хамрун СпартансНе начат
Слован
23:00
ХеккенНе начат
Спарта
23:00
АбердинНе начат
Майнц
23:00
СамсунспорНе начат
Легия
23:00
ЛинкольнНе начат
Страсбург
23:00
БрейдабликНе начат
Омония
23:00
РакувНе начат
Динамо Киев
23:00
НоаНе начат
Лозанна
23:00
ФиорентинаНе начат
Райо Вальекано
23:00
ДритаНе начат
АЕК Ларнака
23:00
ШкендияНе начат
Целе
23:00
ШелбурнНе начат
Кристал Пэлас
23:00
КуПСНе начат
Шахтер
23:00
РиекаНе начат
Сигма
23:00
ЛехНе начат
АЕК Афины
23:00
Университатя КрайоваНе начат
АЗ Алкмар
23:00
ЯгеллонияНе начат
Зриньски
23:00
РапидНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
МиланНе начат

Нападающий "Акрона" отреагировал на слухи об интересе ЦСКА

Нападающий "Акрона" Дмитрий Пестряков высказался о возможном интересе со стороны ЦСКА.
Фото: ФК "Акрон"
"Я полностью сфокусирован на "Акроне" и своём развитии. Сам ни с кем не разговаривал, лично на меня никто не выходил. Для меня это тот же самый интерес, как и для всех журналистов и любителей футбола. Есть клубы и представители, которые при необходимости погрузятся в этот процесс", — приводит слова Пестрякова "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 19-летним нападающим интересуется московский ЦСКА.

В текущем сезоне Пестряков провел 18 встреч за "Акрон", в которых записал на свой счет шесть голов и две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с тольяттинским клубом рассчитано до конца 2026 года. По информации интернет-портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро.

