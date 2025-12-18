"Я полностью сфокусирован на "Акроне" и своём развитии. Сам ни с кем не разговаривал, лично на меня никто не выходил. Для меня это тот же самый интерес, как и для всех журналистов и любителей футбола. Есть клубы и представители, которые при необходимости погрузятся в этот процесс", — приводит слова Пестрякова "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 19-летним нападающим интересуется московский ЦСКА.
В текущем сезоне Пестряков провел 18 встреч за "Акрон", в которых записал на свой счет шесть голов и две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с тольяттинским клубом рассчитано до конца 2026 года. По информации интернет-портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро.
Нападающий "Акрона" отреагировал на слухи об интересе ЦСКА
Нападающий "Акрона" Дмитрий Пестряков высказался о возможном интересе со стороны ЦСКА.
Фото: ФК "Акрон"