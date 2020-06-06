Ранее становилось известно, что "Тамбов" может перебраться в Нижний Новгород, поскольку у клуба нет подходящего под РПЛ стадиона.
Отметим, что первую часть сезона "Тамбов" проводил домашние матчи в Саранске, во второй части чемпионата - в Нижнем Новгороде.
Мужчины хотят из "Тамбова" в Нижний Новгород, "Химки" отказались от РПЛ. Что вообще творится?
- Это [переезд] нужно для того, чтобы сохранить клуб, чтобы ему дали лицензию. Потому что с тем стадионом, который у нас есть, нам лицензию никто не даст.
Если не получится получить лицензию, то, конечно, будем рассматривать вариант, чтобы мы переехали туда, а клуб ФНЛ ["Нижний Новгород"] переехал к нам. Если переедем туда, конечно, придется менять название, - приводит "Р-Спорт" слова функционера.
После 22-х туров "Тамбов" занимает 11-е место в чемпионате России. 21 июня команда Сергея Первушина сыграет против "Уфы" на выезде.
Спортивный директор "Тамбова": переезд в Нижний Новгород нужен для того, чтобы сохранить клуб. Придется менять название
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал ситуацию с возможным переездом клуба в другой город.
Фото: ФК "Тамбов"
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