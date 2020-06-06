Спортивный директор "Тамбова": переезд в Нижний Новгород нужен для того, чтобы сохранить клуб. Придется менять название

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал ситуацию с возможным переездом клуба в другой город.

Фото: ФК "Тамбов"