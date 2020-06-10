- Я и сам не хотел бы оставаться в команде. Хотел уйти вместе с Юрием Павловичем. Я с ним пришел, с ним и ушел. Лоськов и остальные? Это нормальное явление, что они решили остаться в команде, - цитирует специалиста РБ-Спорт.
Напомним, сегодня "Локомотив" объявил о расставании с тренером Юрием Батуренко. Ранее по окончании контракта 31 мая команду покинул главный тренер Юрий Семин. Его сменил сербский специалист Марко Николич, который взял в свой штаб почти всех тех, кто работал с Семиным.
Экс-тренер "Локо" Батуренко: я с Семиным пришел, с ним и ушел
Бывший тренер "Локомотива" Юрий Батуренко прокомментировал свой уход из клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
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