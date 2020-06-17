Вратарь "Сочи" Заболотный: пока готовимся к матчу с "Ростовом". Что решат, то и будем делать

Голкипер "Сочи" Николай Заболотный прокомментировал информацию о том, что шесть игроков "Ростова" заразились коронавирусом.

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