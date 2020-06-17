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Вратарь "Сочи" Заболотный: пока готовимся к матчу с "Ростовом". Что решат, то и будем делать

Голкипер "Сочи" Николай Заболотный прокомментировал информацию о том, что шесть игроков "Ростова" заразились коронавирусом.
Фото: © РИА Новости
"Ростов" отправился на двухнедельный карантин.

19 июня "Сочи" и "Ростов" должны провести матч в рамках 23-го тура чемпионата России.

"Сегодня сдавали анализы, завтра, наверное, скажут результаты. На данный момент пока все хорошо. Завтра будет тренировка, завтра что-то узнаем, пока готовимся в штатном режиме. То, что решат, то и будем делать", - цитирует Заболотного ТАСС.

Команда Валерия Карпина занимает 4-е место в турнирной таблице с 38 очками.

Карпин: будут ли теперь технические поражения? Я не знаю

В "Ростове" вспышка коронавируса. Что дальше: "технари", игра "молодежкой", переносы или конец сезона?

Официально: "Ростов" уходит на двухнедельный карантин


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Теги: Сочи Ростов
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