"Ростов" отправился на двухнедельный карантин.
19 июня "Сочи" и "Ростов" должны провести матч в рамках 23-го тура чемпионата России.
"Сегодня сдавали анализы, завтра, наверное, скажут результаты. На данный момент пока все хорошо. Завтра будет тренировка, завтра что-то узнаем, пока готовимся в штатном режиме. То, что решат, то и будем делать", - цитирует Заболотного ТАСС.
Команда Валерия Карпина занимает 4-е место в турнирной таблице с 38 очками.
Карпин: будут ли теперь технические поражения? Я не знаю
В "Ростове" вспышка коронавируса. Что дальше: "технари", игра "молодежкой", переносы или конец сезона?
Официально: "Ростов" уходит на двухнедельный карантин
Вратарь "Сочи" Заболотный: пока готовимся к матчу с "Ростовом". Что решат, то и будем делать
Голкипер "Сочи" Николай Заболотный прокомментировал информацию о том, что шесть игроков "Ростова" заразились коронавирусом.
Фото: © РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!