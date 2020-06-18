Гендиректор "Сочи": было бы времени много, как в случае с "Оренбургом", то пошли бы на перенос

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко сказал, что решение об отказе перенести матч с "Ростовом" обусловлено высокой плотностью календаря.

Фото: живуспортом.рф