- Да, у нас был случай, когда заболели игроки. Но тогда была другая ситуация - был другой промежуток времени, никто не был стеснён. А здесь будет очень плотный июль, места почти нет. Было бы времени много, как в случае с нами и "Оренбургом", то мы бы пошли на перенос. Мы же должны и о себе думать, - цитирует Рубашко Чемпионат.
Также гендиректор "Сочи" отметил, что команда продолжает готовиться к матчу, потому что его судьба решится завтра утром. Также Рубашко отказался комментировать слова главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, сославшись на регламент.
Напомним, ростовский клуб 17 июня ушел на двухнедельный карантин после того, как стало известно о шести случаях заболевания COVID-19 у игроков основного состава.
Ростовская команда находится на 4-м месте таблицы и ведет активную борьбу за попадание в Лигу чемпионов. "Сочи" находится на 12-й строчке.
Гендиректор "Сочи": было бы времени много, как в случае с "Оренбургом", то пошли бы на перенос
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко сказал, что решение об отказе перенести матч с "Ростовом" обусловлено высокой плотностью календаря.
Фото: живуспортом.рф
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