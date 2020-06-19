- Не вижу никаких проблем. Конечно, с кем-то придется расстаться. Единственный игрок из иностранцев, кто у нас в аренде, — это Осорио.
Что касается наших игроков, то это Эрнани. Но если "Парма" не вылетит из Серии А, то автоматически активируется опция выкупа, - приводит слова Семака "GQ".
Напомним, с следующего сезона клубы смогут включать в заявку только 8 иностранных игроков, однако все они одновременно смогут находиться на поле.
Для "Зенита" чемпионат возобновляется выездной встречей против ЦСКА, которая состоится 20 июня в 19:00.
Семак: все хотят играть, но переживают за своё здоровье
Семак – о новом лимите на легионеров: не вижу проблем
Наставник "Зенита" Сергей Семак рассказал о своём отношении к новому формату лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
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