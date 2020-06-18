- Большинство игроков, конечно, были за возобновление сезона. Все хотят играть. Никто не дает гарантий, что чемпионат возобновится и все пройдет гладко. Многие игроки переживают и за свое здоровье, и за здоровье своих семей.
Как поступать, если в команде заболеет целая группа из 7-8 игроков? Клубы должны договариваться о возможных вариантах при появлении такой эпидемиологической составляющей в одной из команд, - приводит слова Семака "GQ".
После 22-х сыгранных туров "Зенит" возглавляет турнирную таблицу с отрывом от ближайшего преследователя "Локомотива" в девять очков. Следующий матч питерцы проведут на выезде с ЦСКА. Игра состоится 20 июня в 19:00 мск.
Напомним, недавно появилась информация о том, что у шестерых игроков "Ростова" обнаружен коронавирус, команда ушла на карантин.
Семак: все хотят играть, но переживают за своё здоровье
Наставник "Зенита" Сергей Семак выразил своё мнение по поводу рестарта сезона в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!