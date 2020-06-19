"Он большой молодец. Саша опередил своё восстановление на два с половиной месяца, работал очень профессионально. Он допущен к работе с основой, конкурирует с Максименко, который остается первым номером", - сказал Цорн на Youtube-канале "Дневник фаната".
Селихов в последний раз выходил на поле в апреле 2019 года. В матче с ЦСКА вратарь получил травму.
"Спартак" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе красно-белых 28 очков.
Цорн - Селихове: он большой молодец
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн высказался о вратаре команде Александре Селихове.
Фото: © ФК "Спартак"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!