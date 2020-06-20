"Зенит" разгромил армейцев со счетом 4:0. Голами отметились Иванович, Дриусси и Малком, на счету которого дубль.
По словам Семака, команда не делала ставку на быстрый гол.
"Результаты бывают неожиданными. Мы ждали, что ЦСКА будет играть активно. Быстрые мячи влияют на ход матча. Сопернику надо открываться, у нас появились возможности для контратак", - цитирует Семака Sport24.
"Зенит" с 53 очками увеличил отрыв от "Локомотива" в турнирной таблице.
Семак: результаты бывают неожиданными
Главный тренер петербургского клуба Сергей Семака высказался о матче с ЦСКА в рамках 23-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндексе