- Сыграть вполноги? Мы и так вполноги сыграли. Если брать статистические данные по пробегу - игру можно занести в пассив. Забить три-пять мячей и просто катать мяч по полю? Что это за фарс? Это неуважение к ребятам. Кому это принесло бы пользу? А так матч смотрелся, и мы видим, насколько он полезен для этих мальчишек оказался, - сказал Федотов в эфире Макс FM.
Также специалист отметил, что место в опорной зоне заняли футболисты, которые не должны были принимать участия в матче, такие как Бурмистров и Маргасов. Также Федотов сказал, что дубль "Сочи" приступил к тренировкам 18 июня, из-за этого молодые ребята не могли попасть в стартовый состав.
Напомним, матч "Сочи" и "Ростова" закончился со счетом 10:1. Из-за того, что шесть игроков основы ростовчан заразилось коронавирусом, весь клуб сел на двухнедельный карантин. Игру можно было перенести, однако хозяева поля настояли на проведении матча строго по расписанию.
На игру приехали игроки академии "Ростова" в возрасте от 16 до 19 лет и были разгромлены более опытной командой.
Федотов - о матче с "Ростовом": мы и так вполноги сыграли
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов заявил, что не мог выставить на игру с "Ростовом" молодежный состав.
Фото: ТАСС
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