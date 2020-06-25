Колосков: почему у Винер гимнастки годами сидят на базе, а футболисты требуют к себе особый подход?

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что клубам РПЛ стоит изолироваться, чтобы доиграть сезон без новых вспышек коронавируса.

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