- Хочется достучаться до сознания руководителей клубов: почему нельзя обеспечить тотальный карантин для команды в течение трех недель? Чтобы игроки сидели на базе и ни с кем не контактировали. А получается, где-то команда сыграла, потренировалась - и ребята разъехались. Почему у Ирины Винер гимнастки годами сидят на базе и не пикают, а футболисты требуют к себе особый подход? Они устают, им нужна психологическая разгрузка? Да чушь все это, - цитирует Колоскова Советский спорт.
Также почетный президент РФС выразил мнение, что игрокам, не имеющим коронавирус, стоит принимать участие в матчах, несмотря на случаи заражения в их клубах. По мнению Колоскова, команды должны четко соблюдать регламент, потому что именно по их вине происходят заражения футболистов.
Напомним, на данный момент известно о нескольких вспышках COVID-19: в "Ростове", "Динамо", "Уфе" и "Оренбурге".
Колосков: почему у Винер гимнастки годами сидят на базе, а футболисты требуют к себе особый подход?
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что клубам РПЛ стоит изолироваться, чтобы доиграть сезон без новых вспышек коронавируса.
Фото: СЭ
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