Колосков: почему у Винер гимнастки годами сидят на базе, а футболисты требуют к себе особый подход?

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что клубам РПЛ стоит изолироваться, чтобы доиграть сезон без новых вспышек коронавируса.
Фото: СЭ
- Хочется достучаться до сознания руководителей клубов: почему нельзя обеспечить тотальный карантин для команды в течение трех недель? Чтобы игроки сидели на базе и ни с кем не контактировали. А получается, где-то команда сыграла, потренировалась - и ребята разъехались. Почему у Ирины Винер гимнастки годами сидят на базе и не пикают, а футболисты требуют к себе особый подход? Они устают, им нужна психологическая разгрузка? Да чушь все это, - цитирует Колоскова Советский спорт.

Также почетный президент РФС выразил мнение, что игрокам, не имеющим коронавирус, стоит принимать участие в матчах, несмотря на случаи заражения в их клубах. По мнению Колоскова, команды должны четко соблюдать регламент, потому что именно по их вине происходят заражения футболистов.

Напомним, на данный момент известно о нескольких вспышках COVID-19: в "Ростове", "Динамо", "Уфе" и "Оренбурге".


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Колосков
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Губернатор Волгоградской области - футболистам "Ротора": вы должны настраивать на агрессивный футбол
Умяров: постараемся финишировать в пятерке и взять Кубок страны 5
"Спартак" поздравил "Ливерпуль" с чемпионством
Умяров: наш переводчик работает классно, но я свободно понимаю слова тренера
ЦСКА и "Лех" договорились о продлении аренды Жамалетдинова до конца сезона
"Реал" и Рамос обсуждают продолжительность нового контракта
Колосков: почему у Винер гимнастки годами сидят на базе, а футболисты требуют к себе особый подход? 4
Хендерсон опубликовал фото чемпионской футболки "Ливерпуля"
Пономарёв - о матче с "Динамо": если ЦСКА 1:1 сыграет, будет неплохо 2
Пономарёв: очевидно, произошел какой-то инцидент, после которого Гончаренко больше не мог работать в коллективе
Каррагер опубликовал фото Невилла с шампанским после признания "Ливерпуля" чемпионом 1
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Робертсон: еще немного пивка для Клоппа, и мы сможем выбить два выходных
Гвардиола поздравил "Ливерпуль" с чемпионством
"Ростов" сыграет с "Арсеналом" основным составом 3
Черчесов призвал принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ 2
"Ливерпуль" впервые за 30 лет выиграл чемпионат Англии 7
"Ливерпуль" стал чемпионом Англии после того, как "Манчестер Сити" проиграл "Челси" 10
ЦСКА показал тренировку под руководством Овчинникова
Черышев мог перейти в "Краснодар" после чемпионата мира 2018 года
Рассказов может уйти из "Спартака" из-за плохих отношений с Цорном 9
Акинфеев: я четыре килограмма скинул за игру с Испанией
ФИФА выделит $ 1,5 млрд на устранение последствий коронавируса
Гендиректор "Зенита" считает, что лучше проводить матчи без зрителей, чем вообще отказаться от игры 1
"Валенсия" уступила "Эйбару", Черышев вышел на замену
Акинфеев: Слуцкий поначалу пытался приструнить опытных и меня, пытался жёстким быть 1
Бывший защитник "Барселоны" Матьё завершил карьеру
"Арсенал" прервал серию из двух поражений, победив "Саутгемптон"
Голкипер "Рубина": Тарасов - душа компании
В нашем футболе еще один клуб на карантине. Почему так происходит? (видео) 8
Все новости