"Я думаю, что сегодня "Спартак" одолеет ЦСКА с минимальным счетом. Ставлю на 2:1 или 1:0. Сейчас в ЦСКА тренерская чехарда, то Гончаренко готовит команду, то не готовит", - цитирует Павлюченко Sport24.
Дерби пройдет сегодня на стадионе "ВЭБ Арена" и начнется в 20:30 мск.
ЦСКА с 37 очками идет на 5-м месте в турнирной таблице. В активе "Спартака" 32 очка. Команда Тедеско занимает 6-е место.
Павлюченко: думаю, что "Спартак" одолеет ЦСКА с минимальным счетом
Экс-форвард "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча 25-го тура чемпионата России, в котором красно-белые сыграют с ЦСКА.
Фото: Известия
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