Встреча завершилась победой "Зенита" со счетом 2:1.
"Пенальти на 87-й минуте? Я просто выпрыгнул прямо. И вообще никак не хотел человека трогать, тем более фолить. Жаловаться на решение арбитра не буду, как делают некоторые, когда проигрывают. И говорят потом, мол, нас судья убил", - сказал Ракицкий.
"Зенит" после 25 туров лидирует в турнирной таблице, имея в активе 59 очков.
В нынешнем сезоне Ракицкий провел 24 матча, но результативными действиями не отметился.
"Матч ТВ"
Ракицкий: жаловаться на решение арбитра не буду, как делают некоторые, когда проигрывают
Защитник петербургского клуба Ярослав Ракицкий подвел итоги матча 25-го тура чемпионата России с "Тамбовом".
Фото: © ФК "Зенит"
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