Немецкий футболист вышел на поле после перерыва, но на 76-й минуте был заменен после удаления защитника Тони Шуньича.
Новиков положительно оценил негативную реакцию игрока по поводу этого тренерского решения, отметив, что командные интересы выше личных, и Филипп это как профессионал понимает.
"Я уже говорил, что сильно удивился бы, если игрок, уходящий с футбольного поля, делал бы это с улыбкой на лице. Это совершенно нормальная ситуация, она нисколько меня не задевает. Наоборот, я очень рад, что так эмоционально футболист переживает свою замену.
Понятны свежие эмоции после замены, но в раздевалке все было спокойно", — приводит слова Новикова официальный сайт "Динамо".
Новиков - о реакции Филиппа на обратную замену: рад, что он так эмоционально переживает это
Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков рассказал, как оценивает недовольство нападающего Максимилиана Филиппа обратной заменой в матче с "Сочи" (1:1).
Фото: instagram.com/mphilipp10
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