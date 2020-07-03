На 77-й минуте игры с ЦСКА Зобнин получил красную карточку за удар локтем в лицо полузащитника "армейцев" Ивана Обляков. Помимо автоматической дисквалификации на один матч за красную карточку КДК наложил дополнительную, за "агрессивное поведение".
Федотов заявил, что такое решение принято, поскольку ЦСКА не сообщил о травме Облякова, которая могла быть получена в результате удара Зобнина.
"На один матч Зобнина не могли дисквалифицировать. Решение принимается по электронному протоколу, смотрят, как судья описал этот момент.
Это было умышленное действие, а не борьба за мяч. Агрессивное поведение. Вообще, это три игры дисквалификации, но ЦСКА не подал на травму, так что "Спартаку" надо перекреститься и сказать спасибо ЦСКА. Если бы не они, срок дисквалификации был бы больше — от трёх до шести игр", - цитирует Федотова "Чемпионат".
Таким образом, Зобнин, помимо ближайшего матча с "Тамбовом", пропустит столичное дерби с "Локомотивом". Оно состоится в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги 8 июля.
Арбитр Федотов: "Спартаку" надо благодарить ЦСКА, что Зобнина дисквалифицировали всего на два матча
Арбитр всероссийской категории Игорь Федотов прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать полузащитника "Спартака" Романа Зобнина на два матча.
Фото: РИА Новости
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