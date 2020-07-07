- Главным образом это связано с тем, что у нас нет четкого понимания - со зрителями будем играть или же при пустых трибунах. Ехать в регион и не иметь там поддержки болельщиков не имеет никакого смысла.
Кроме того, период пандемии еще окончательно не пройден, и мы исходим из категорий безопасности. Все необходимые требования и предписания медицинского протокола проще выполнить в Москве.
Что касается стадионов, то, базируясь в Новогорске, у сборной есть выбор. Сразу несколько современных арен расположены достаточно близко от тренировочного комплекса, поэтому проблем здесь не видим и скоро определимся с конкретным местом проведения всех трех матчей. Также сейчас РФС ведет работу по договоренности с соперниками на контрольные игры в октябре (7/8) и ноябре (11/12). УЕФА предоставил национальным ассоциациям такую возможность, и мы планируем ее использовать, - цитирует Черчесова сайт РФС.
Черчесов: ехать в регион и не иметь там поддержки болельщиков не имеет никакого смысла
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему было принято решение сыграть все домашние матчи Лиги наций в Москве.
Фото: Reuters
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