Иванов назначен на матч "Сочи" - "Спартак", Матюнин рассудит "Рубин" и ЦСКА

РФС опубликовал судейские назначения на матчи 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча "Оренбурга" и "Ростова" пройдет без системы VAR.