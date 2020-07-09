Выездную игру "Спартака" против "Сочи" обслужит бригада во главе с ростовчанином Сергеем Ивановым. Алексей Сухой будет видеоассистентом рефери.
Матч ЦСКА - "Рубин" отработает бригада Алексея Матюнина из Москвы, главным арбитром матча "Локомотива" и "Уфы" будет петербуржец Владислав Безбородов.
Иванов назначен на матч "Сочи" - "Спартак", Матюнин рассудит "Рубин" и ЦСКА
РФС опубликовал судейские назначения на матчи 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча "Оренбурга" и "Ростова" пройдет без системы VAR.
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