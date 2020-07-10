Члены комиссии отдали свои голоса следующим образом: за проголосовали 17 человек, против - 6, трое воздержались.
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев заявил, что основные расходы с переименованием станции возьмет на себя клуб.
Также предлагалось переименовать станцию метро в "Зенитовская".
Станцию метро Санкт-Петербурга "Новокрестовская" переименуют в "Зенит"
Сегодня, 10 июля, прошло заседание топонимической комиссии, на которой обсуждался вопрос переименования станции метро "Новокрестовская" в "Зенит".
Фото: commons.wikimedia.org
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