- Чтобы опережать конкурентов и оставаться успешным, нужно постоянно меняться. Нам предстоит стать сильнейшими в Европе, а для этого не нужно жить в собственных иллюзиях, постоянно повышать уровень, в том числе и личной эффективности.
Сейчас в "Зените" необходимо уделять внимание молодёжному развитию. Нужно пополнять состав собственными воспитанниками, а мы не дорабатываем в части подготовки резерва, - цитирует Илюхину Собака.ru.
"Зенит" досрочно стал чемпионом России после победы над "Краснодаром" в 26-м туре РПЛ. Команда Сергея Семака второй раз подряд и шестой раз в истории страны выиграла чемпионский титул. Также петербуржцы выигрывали трофей в период СССР.
Также "Зенит" продолжает борьбу в Кубке России. Команда встретится со "Спартаком" 19 июля в полуфинале. Встреча состоится в Санкт-Петербурге.
В чемпионате петербургскому клубу осталось провести два матча: с "Оренбургом" и "Ростовом".
Председатель совета директоров "Зенита": нам предстоит стать сильнейшими в Европе
Председатель совета директоров "Зенита" Елена Илюхина прокомментировала чемпионский титул команды, а также рассказала о дальнейших планах клуба.
Фото: ФК "Зенит"
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