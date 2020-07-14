"Сейчас у меня контракт, не хочу загадывать на будущее. Как срастется – уеду. Нет – буду расти здесь", – сказал Миранчук в интервью программе "Футбол России" на телеканале "Россия 24".
Действующий контракт Миранчука с "Локомотивом" истекает через год. Медиа сообщали о том, что стороны ведут переговоры о его продлении, а Миранчук хочет получать 3,2 миллиона евро в год.
Только один гол "Локомотива" из шести после коронавирусной паузы забил не Алексей, остальные 5 на его счету.
Алексей Миранчук о переезде в Европу: как срастется. Нет - буду расти здесь
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук не зацикливается на цели обязательно переехать в Европу. Он заявил, что готов остаться в московском клубе.
Фото: ФК "Локомотив"
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