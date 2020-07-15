В первом тайме арбитр принял несколько неоднозначных решений. Сперва он отменил гол хозяев, зафиксировав офсайд после просмотра видеоповтора. Затем судья отменил пенальти в ворота грозненцев. Посмотрев видеоповтор, он пришёл к выводу, что защитник "Спартака" Айртон упал после контакта до пределов штрафной.
После этих решений фанаты "Спартака" начали грубо отзываться о работе РФС. Самым приличным в кричалках москвичей было сравнение организации с цирком.
Фанаты "Спартака" оскорбляли РФС в матче с "Ахматом" после того, как судья отменил гол и пенальти
Болельщики "Спартака" остались недовольны работой арбитра Алексея Сухого на матче 29-го тура РПЛ с "Ахматом".
Фото: ТАСС
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