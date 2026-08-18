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"Крылья Советов" объявили о подписании новичка

Самарцы приобрели вингера.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Крылья Советов" и "Тобол" достигли договорённости о переходе 26-летнего полузащитника Ислама Чеснокова. Об этом проинформировала пресс-служба самарского клуба.

В январе нынешнего года Чесноков перешел в шотландский "Хартс", покинув "Тобол" на правах свободного агента. В составе шотландской команды он стал серебряным призером национального чемпионата, сыграв в 11 матчах и забив один гол. В июне игрок вернулся в костанайский клуб.

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