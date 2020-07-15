Встреча закончилась со счётом 0:0. Краснодарцы, ведущие борьбу за финиш в топ-3, не сумели обыграть аутсайдера.
В середине второго тайма "Крылья Советов" забили, отличился Максим Глушенков. Но арбитр отменил взятие ворот после просмотра видеоповтора.
А на 84-й минуте гости ещё и остались в меньшинстве. За вторую жёлтую карточку был удалён Сергей Петров.
"Краснодар" с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. "Крылья Советов" набрали 28 очков, но остались на 15-м месте в турнирной таблице.
РПЛ. 29 тур
"Крылья Советов" - "Краснодар" - 0:0
Крылья Советов: Фролов, Лысцов, Чернов, Чичерин, Дмитрий Комбаров, Кабутов (Голенков, 88), Тимофеев, Антон (Киселев, 81), Зиньковский (Смирнов, 81), Глушенков, Радоньич (Попович, 57)
Краснодар: Сафонов, Петров, Рамирес, Сорокин, Панталеан, Газинский (Черников, 86), Фернандеш (Сулейманов, 54), Вандерсон, Уткин, Ольссон (Кабелла, 68), Берг (Мартынович, 85)
Предупреждение: Фернандеш, 16, Петров, 39, Кабутов, 42, Уткин, 65, Рамирес, 69, Тиофеев, 73
Удаления: Петров, 82
"Краснодар" не смог обыграть "Крылья Советов" в Самаре
В Самаре завершился матч 29-го тура РПЛ. "Крылья Советов" принимали "Краснодар".
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