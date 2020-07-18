"Ко всем трансферам будем подходить аккуратно. Урунов — первая цель? Понятно, многие говорят про игроков из "Уфы". Да, там есть ребята, которые выросли, но давайте подождем", - цитирует Газизова "Чемпионат".
Газизов сменил на должности генерального директора "Спартака" Томаса Цорна. Его последним местом работы была "Уфа".
"Спартак" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 38 очков.
Завтра красно-белые в полуфинале Кубка России сыграют с "Зенитом".
Газизов: Урунов - первая цель "Спартака"? Давайте подождем
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал информацию об интересе к игроку "Уфы" Остону Урунову.
Фото: © ФК "Уфа"
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