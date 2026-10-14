Черышев отказался от перехода в российский клуб: близко к Украине

- К нам напрямую обращались представители "Факела". Мы общались воронежцами по поводу возможного перехода Дениса. В итоге он сам решил отказаться от такого варианта.
Причина — исключительно в семье. Воронеж находится достаточно близко к границе с Украиной, и Денис должен был учитывать этот фактор, - цитирует Ороса Sport24.
Денис Черышев в прошлом сезоне выступал за футбольный клуб "Красава" на Кипре - он вышел на поле в 13 матчах и записал на свой счет два забитых мяча и три голевые передачи. Ранее полузащитник был игроком "Валенсии", мадридского "Реала", "Вильярреала", "Венеции" и "Паниониоса".
В декабре этого года футболисту исполнится 36 лет, на его счету 33 матча в составе национальной команды России и 12 забитых мячей. Рыночная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 250 тысяч евро.