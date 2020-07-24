Игрок перешел в самарскую команду из "Бенфики". Футболист подписал контракт с "Крыльями" до 2022 года. Лысцов является воспитанником "Локомотива".
В текущем сезоне 25-летний защитник провел в РПЛ 8 матчей и забил 1 гол. По итогам сезона "Крылья Советов" покинули Премьер-лигу, заняв 15-е место в турнирной таблице.
Источник: Чемпионат
"Рубин" интересуется защитником "Крыльев" Лысцовым
Защитник "Крыльев Советов" Виталий Лысцов вызвал интерес "Рубина".
Фото: ФК "Бенфика"
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