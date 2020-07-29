Игрок признался, что он чувствует радость и облегчение в результате долгожданного подписания контракта.
"Мы долго к этому шли, и теперь я рад продолжить выступать за этот прекрасный клуб. Для меня большая честь остаться здесь. Надеюсь, что мы выиграем новые трофеи вместе с "Зенитом", - передает слова 31-летнего форварда пресс-служба "Зенита".
Новое соглашение Дзюбы с "Зенитом" подписано по схеме "2+1". Воспитанник "Спартака" выступает за питерскую команду с 2015 года. Ранее Дзюба также выступал за "Спартак", "Томь", "Ростов" и тульский "Арсенал".
В минувшем сезоне РПЛ Дзюба в составе "Зенита" провел 28 матчей и забил 17 мячей. Всего за "Зенит" он провел 176 матчей и забил 73 мяча, дважды став чемпионом России.
Дзюба: для меня большая честь остаться в "Зените"
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал подписания нового контракта с петербургским клубом.
Фото: ФК "Зенит"
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